Украинских военных подорвали в Донбассе

Один человек погиб и ещё трое получили ранения в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовой автомобиль Вооружённых сил Украины в районе Горловки.
Автомашина «Зил-131» везла воду на позиции 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Внезапно по ней был выпущен снаряд. Пострадали четыре человека, один из которых скончался в последствии в госпитале.
В командовании ДНР считают, что ракету по грузовику выпустили украинские нацисты. Силовики Украины возлагают ответственность на Народную милицию ДНР, передаёт издание «Новороссия».
Ранее News.ru писал, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер заявила, что с 2014 года в Донбассе погибли более 3300 мирных жителей. По её словам, с июля жертв стало значительно меньше.