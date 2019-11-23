Украинских военных подорвали в Донбассе

Автомобиль с украинскими военнослужащими подорвали в Донбассе

Один человек погиб и ещё трое получили ранения в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовой автомобиль Вооружённых сил Украины в районе Горловки

Автомашина «Зил-131» везла воду на позиции 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Внезапно по ней был выпущен снаряд. Пострадали четыре человека, один из которых скончался в последствии в госпитале.

В командовании ДНР считают, что ракету по грузовику выпустили украинские нацисты. Силовики Украины возлагают ответственность на Народную милицию ДНР, передаёт издание «Новороссия».