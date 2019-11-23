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Политика

Россия и Норвегия обсуждают поставки SSJ-100 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Россия и Норвегия обсуждают поставки SSJ-100
Фото: ТАСС
РФ обсуждает с Норвегией поставки самолетов SSJ-100, сообщил в субботу ТАСС глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Диалог [о поставках самолетов SSJ-100] идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет", — сказал он.
В октябре газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
Позже Norwegian Air Shuttle заявила, что не подписывала соглашений о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Денис Мантуров , Гражданские самолеты Сухого , Минпромторг , ИТАР-ТАСС , Норвегия
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