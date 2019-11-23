Россия и Норвегия обсуждают поставки SSJ-100

"Диалог [о поставках самолетов SSJ-100] идет, действительно. Конечно, пока еще никаких решений нет", — сказал он.

В октябре газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

Позже Norwegian Air Shuttle заявила, что не подписывала соглашений о поставках самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).