Сирия намерена отказаться от бесполезных С-300

Власти Сирии приступили к переговорам о покупке китайских систем противовоздушной обороны (ПВО) HQ-9 или HQ-22. Поиск альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-300 объясняется их нулевой эффективностью при отражении атак Израиля

Об этом сообщает avia.pro со ссылкой на источники.

Собеседник издания отметил, что в настоящее время переговоры ведутся о безвозмездной передаче Сирии китайских систем. В случае их неудачного исхода Дамаск готов будет приобрести HQ-9 для размещения по всему периметру границы страны.