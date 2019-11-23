Сирия намерена отказаться от бесполезных С-300 

Власти Сирии приступили к переговорам о покупке китайских систем противовоздушной обороны (ПВО) HQ-9 или HQ-22. Поиск альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-300 объясняется их нулевой эффективностью при отражении атак Израиля.
Об этом сообщает avia.pro со ссылкой на источники.
Собеседник издания отметил, что в настоящее время переговоры ведутся о безвозмездной передаче Сирии китайских систем. В случае их неудачного исхода Дамаск готов будет приобрести HQ-9 для размещения по всему периметру границы страны.
Ранее News.ru сообщал, что в ночь на 20 ноября Израиль нанёс серию ракетных ударов по двум десяткам объектов в Сирии. Целями израильской армии стали сирийская военная авиабаза вблизи Дамаска, склады оружия и объекты, принадлежащие иранским силам «Аль-Кудс». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ночная атака стала ответом на обстрел иранскими ракетами израильской территории.