Подъемные 100 тысяч: Срочникам хотят заплатить

В Госдуме предложили платить срочникам по 100 тысяч рублей

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил повысить оплату солдатам-срочникам до 100 тысяч рублей в год. Ежемесячно солдаты будут получать лишь часть оклада.

«Отслужил год срочной службы и будет получать на руки не менее 100 тысяч рублей, как бы подъемные для него», — сказал Шерин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Депутат предложил установить оклад срочникам в размере МРОТ и выплачивать до 30% ежемесячно, оставшиеся средства будут поступать на счет, доступный по окончанию службы. Также первый зампред комитета Госдумы по обороне считает необходимой мерой включать службу в армии в трудовой стаж, чтобы солдаты могли выходить на пенсию на год раньше.

Ранее Александр Шерин посетил воинскую часть в Забайкалье, где 25 октября солдат из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. По его словам, срочники там несут службу в хороших условиях. Депутат не думает, что все успели подготовить к его приезду, передает «Национальная служба новостей».