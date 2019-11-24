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Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Российская авиация провела воздушный патруль в Сирии
Фото: ТАСС
Российская армейская авиация провела очередное воздушное патрулирование по нескольким маршрутам в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес — Метрас — Хараб-Бал — Кобани — Квайрес", — сказал Боренков.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Война в Сирии , Сергей Шойгу , Сирия
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