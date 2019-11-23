Новое оружие: РФ создаст группировки боевых роботов

В России создадут группировки боевых роботов

России через несколько лет могут появиться группировки многофункциональных роботов. Они будут рассчитаны на решение разных задач, в том числе боевых.

«К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть, а потом уже перейти к интеграции этих роботизированных группировок в существующую автоматизированную систему управления Вооруженных сил», — приводит РИА «Новости» слова своего источника.

Предполагается, что группировки по пять машин будут действовать автономно, при минимальном участии оператора. Работы начнутся с 2020 года, пишет RT.