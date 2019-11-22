Военная полиция РФ отчиталась о патруле в Сирии

Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинциях Хасаке, Ракка и Алеппо в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
"Подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование по маршрутам Арада-Кебира — Кара-Мания в провинции Хасаке, Айн-Иса — Швихан в провинции Ракка, Аджами — Мембидж, Аджами — Каракозак в провинции Алеппо", — сказал Боренков.
По его словам, армейская авиация также провела воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес — Кобани — Метрас — отметка 509 — Квайрес.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.