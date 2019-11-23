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Госдеп США назвал условие оказания помощи Сирии 

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Госдеп США назвал условие оказания помощи Сирии
Фото: Alec Dionne/Reuters
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об условии, при котором американские власти примут решение по восстановлению сирийских территорий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он заявил, что таким условием может стать "заслуживающий доверия необратимый политический процесс" со стороны властей Сирии.
Спецпредставитель США по Сирии подчеркнул, что такая позиция Белого дома совпадает с мнением многих представителей государств Евросоюза.
"Помощь Дамаску в восстановлении в зонах, подконтрольных ему, не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса", — отметил Джеффри.
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Теги:
Армия , В мире , ЕС , Госдеп США , Сирия , США
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