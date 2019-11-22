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США раньше всех доверят Польше единую систему управления ПВО и ПРО 

Lenta.ru 25 минут назад
США доверят Польше новейшие технологии
Фото: Армия США
Польша станет первым зарубежным покупателем американской Integrated Air and Missile Defense Battle Command System (IBCS) — системы управления войсками, обеспечивающей взаимодействие с другими элементами ПРО и противовоздушной обороны (ПВО), сообщает Defense News.
«Польша станет первой союзной страной, которая приобретет [IBCS] и будет использовать ее почти одновременно с армией США, что означает, что Польша получит новейшие технологии и инновационные продукты», — заявила посол США в Польше Жоржетт Мьюир на церемонии открытия в Варшаве (Польша) офиса компании-производителя системы Northrop Grumman.
В октябре американский бригадный генерал Брайан Гибсон заявил, что израильская тактическая система ПРО Iron Dome «делает невероятные вещи», однако армия США нуждается в аналогичном собственном мобильном комплексе, который был бы интегрирован в IBCS.
В ноябре 2017 года Израиль завершил испытания морской версии Iron Dome.
Northrop Grumman анонсировала IBCS в декабре 2006 года.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , США , Брайан Гибсон , Польша
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