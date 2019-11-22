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Россия призвала партнёров изучить её концепцию по Персидскому заливу 

RT на русском 2 часа назад
Россия призвала изучить концепцию по Персидскому заливу
Фото: Reuters
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН по Йемену призвал зарубежных партнёров изучить российскую концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Он отметил, что вооружённое противостояние в Йемене способствует дальнейшему укреплению там позиций террористических группировок, и «бороться с боевиками нужно уже сейчас», сообщает РИА Новости.
«Вновь призываем все заинтересованные стороны изучить этот документ и подключиться к коллективной работе, направленной на поиск взаимоприемлемых решений региональных проблем», — сказал Полянский.
Дипломат отметил необходимость срочно «совместными усилиями оздоровить атмосферу», что позволит посланникам ООН вести сфокусированную работу по урегулированию конфликтов.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил с коллегой из Ирана Аббасом Аракчи напряжение в Персидском заливе, призвав дать шанс дипломатии.
Концепция коллективной безопасности в Персидском заливе была представлена Россией Совбезу ООН и Генассамблее в июле 2019 года.
Отмечалось, что в основу документа положены принципы поэтапности, многосторонности и неукоснительного соблюдения международного права, в частности, Устава ООН и резолюции Совбеза.
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Теги:
Армия , Сергей Рябков , Дмитрий Полянский , Аббас Аракчи , Генассамблея ООН , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Йемен
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