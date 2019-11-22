Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
В мире
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала
В мире
Юмашев рассказал о записи обращения Ельцина
Юмашев рассказал о записи обращения Ельцина
Политика
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Армия

Россия поменяет военную доктрину 

Lenta.ru 21 минуту назад
Россия поменяет военную доктрину
Фото: РИА Новости
По итогам подготовки концепции строительства и развития вооруженных формирований возможно изменение национальной военной доктрины, передает РИА Новости заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.
Американцы ждут новую российскую военную доктрину в 2020 году
«С учетом проведенной работы [по подготовке силовыми ведомствами концепции строительства и развития вооруженных формирований] Совбез будет анализировать и даст предложения президенту по необходимости, если такая будет, внесения корректив в военную доктрину Российской Федерации», — сказал чиновник журналистам после заседания Совбеза.
В ноябре на совещании совета президент России Владимир Путин поставил силовикам задачу на ближайшие десять лет.
Военная доктрина регламентирует направление развития и обстоятельства применения национальных вооруженных сил, в частности, ядерных. Например, в военной доктрине России прописано, что страна «оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства».
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
Последние новости
Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина В Кремле оказались шокированы видеозаписью казни в Сирии В Кремле оказались шокированы видеозаписью казни в Сирии ФСБ задержала планировавших госпереворот террористов ФСБ задержала планировавших госпереворот террористов
Комментарии7 
Теги:
Армия , Николай Патрушев , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне 16
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала 86
Юмашев рассказал о записи обращения Ельцина
Юмашев рассказал о записи обращения Ельцина 14
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Швеция заявила о вторжении российского корабля 240
Дома с трещинами: в Тулуне замерзают жители
Дома с трещинами: в Тулуне замерзают жители 11
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Пожары
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение