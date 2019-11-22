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Происшествия

Россия и КНДР обсудили урегулирование ядерной проблемы 

Газета.Ru 57 минут назад
Россия и КНДР обсудили ядерную проблему
Фото: Reuters
Замглавы МИД России Игорь Моргулов провел встречу с коллегой из КНДР Цой Сон Хи и обсудил урегулирование на Корейском полуострове, сообщает РИА «Новости».
В ходе переговоров стороны договорились теснее сотрудничать для урегулирования ядерной проблемы.
«Подтвержден принципиальный настрой сторон наращивать взаимодействие в интересах политико-дипломатического урегулирования имеющихся в субрегионе проблем, включая ядерную», — говорится в сообщении.
20 ноября Цой Сон Хи также провела встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Теги:
Армия , В мире
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