Россия и КНДР обсудили ядерную проблему

Россия и КНДР обсудили урегулирование ядерной проблемы

Замглавы МИД России Игорь Моргулов провел встречу с коллегой из КНДР Цой Сон Хи и обсудил урегулирование на Корейском полуострове, сообщает РИА «Новости».

В ходе переговоров стороны договорились теснее сотрудничать для урегулирования ядерной проблемы.

«Подтвержден принципиальный настрой сторон наращивать взаимодействие в интересах политико-дипломатического урегулирования имеющихся в субрегионе проблем, включая ядерную», — говорится в сообщении.

20 ноября Цой Сон Хи также провела встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.