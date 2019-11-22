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Флот США начал играть с российскими подлодками в «кошки-мышки» 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
США начали играть с подлодками РФ в «кошки-мышки»
Фото: Reuters
Шестой флот ВМС США загрузил торпеды в атомную подлодку (АПЛ) Minnesota типа Virginia для «игры в кошки-мышки» с российскими подлодками в Атлантическом и Северном ледовитом океанах, пишет норвежское издание The Barents Observer.
НАТО отслеживает российские подлодки не только в Норвежском и Баренцевом морях, но и в других смежных акваториях, пишет The Barents Observer.
Для этих целей используются патрульные самолеты морской авиации из Кефлавика в Исландии и Андойи в северной Норвегии.
В начале ноября СМИ сообщили, что подводный флот ВМС США отслеживает деятельность России в Средиземном море.
После этого экипажи многоцелевых атомных подводных лодок Северного флота «Нижний Новгород» и «Псков» выполнили плановые задачи в Баренцевом море. Наиболее сложным и ответственным этапом совместных подводных маневров стало практическое выполнение торпедных стрельб по подводной цели. Данное упражнение экипажи подлодок выполнили в дуэльном варианте.
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Теги:
Армия , Войска , НАТО , США
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