США начали играть с подлодками РФ в «кошки-мышки»

Флот США начал играть с российскими подлодками в «кошки-мышки»

Шестой флот ВМС США загрузил торпеды в атомную подлодку (АПЛ) Minnesota типа Virginia для «игры в кошки-мышки» с российскими подлодками в Атлантическом и Северном ледовитом океанах, пишет норвежское издание The Barents Observer.

НАТО отслеживает российские подлодки не только в Норвежском и Баренцевом морях, но и в других смежных акваториях, пишет The Barents Observer.

Для этих целей используются патрульные самолеты морской авиации из Кефлавика в Исландии и Андойи в северной Норвегии.

В начале ноября СМИ сообщили, что подводный флот ВМС США отслеживает деятельность России в Средиземном море.

После этого экипажи многоцелевых атомных подводных лодок Северного флота «Нижний Новгород» и «Псков» выполнили плановые задачи в Баренцевом море. Наиболее сложным и ответственным этапом совместных подводных маневров стало практическое выполнение торпедных стрельб по подводной цели. Данное упражнение экипажи подлодок выполнили в дуэльном варианте.