«Искандер» меняет расклад сил: в прицеле пол-Европы

Подразделения Сухопутных войск завершают переоснащение ракетных бригад на оперативно-тактический комплекс "Искандер-М". Военнослужащие Западного военного округа получат систему, воздействие которой сопоставимо с ядерным оружием. С той лишь разницей, что, сметая базы противоракетной обороны, аэродромы, командные пункты, в том числе подземные, места дислокации военной техники, промышленные объекты и узлы связи, она не оставляет радиоактивного следа. При этом противопоставить российской машине противник ничего не сможет. Комплекс мобилен, оперативен, его ракеты летят по замысловатой траектории, словно не баллистические, а крылатые. К тому же на конечном участке еще и расставляющий ложные цели, отвлекающие ПВО на уничтожение обманок. Кроме него сегодня на такое способны только куда более мощные стратегические "Тополь-М", "Ярс" и "Сармат".

Свобода выбора

Развертывание ракетных бригад комплексов "Искандер" стало ответом на действия США НАТО в Восточной Европе. Мы честно и откровенно предупреждали наших "партнеров", что дальнейшее продвижение Североатлантического альянса к нашим границам незамедлительно приведет к ответным мерам. Брюссель и Вашингтон сделали вид, что не слышат. Развернули в Польше Румынии пусковые установки Mk-41 системы противоракетной обороны, способные применять ударные крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk. В Прибалтике поставили на постоянное боевое дежурство истребители F-16, адаптированные под применение ядерных фугасов. Ко всему этому поляки и прибалты, защищаясь от "российской агрессии", пригласили американцев создать на своей территории военные базы. В их составе будет и тяжелая техника: танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

Собственно, все это и стало поводом для весьма решительных и непопулярных шагов Москвы по сдерживанию агрессии у своих границ. Комплексы "Искандер" вдруг появились в Калининградской, Ленинградской областях, на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и в Крыму . В НАТО взвыли, обвинив Москву в эскалации напряженности, нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), создании непосредственной угрозы для всей Европы. На что министр обороны РФ Сергей Шойгу отреагировал весьма лаконично: "Искандеры" могут быть размещены на территории России в любое время и в любом месте. "Куда хотим, туда и ставим!" — отрезал он.

Хирургический случай

Брюсселю есть от чего беспокоиться. "Искандер" — это мобильная пусковая установка с двумя баллистическими ракетами. Время ее развертывания несколько минут. После чего раскроются створки кузова, и с интервалом меньше минуты ракеты уйдут к целям на дальность в 500 километров. Бригадный комплект оперативно-тактического комплекса 9К720 "Искандер-М" включает в общей сложности 51 машину: 12 пусковых установок (на каждой по две ракеты), 12 транспортно-заряжающих машин, 11 командно-штабных машин, 14 машин жизнеобеспечения, одну машину регламента и технического обслуживания, один пункт подготовки информации, комплекты высокоточных управляемых ракет, арсенальный комплект, учебно-тренировочные средства. Генконструктор Коломенского КБ машиностроения Валерий Кашин говорит, что "всего на нем может быть использовано семь внешне совершенно одинаковых ракет с 10 типами различных боеголовок". Они могут быть ядерными, кассетными, состоящими из 54 отдельных боевых элементов, проникающими, для уничтожения заглубленных, хорошо защищенных объектов, осколочно-фугасными, объемно-детонирующими и бог знает еще какими. Например, в одном из вариантов комплекс снаряжается двумя крылатыми ракетами большой дальности. Последние позволяют поражать не только наземные объекты инфраструктуры противника, но и выступать в роли противокорабельного оружия. "Искандер", как хорошее ружье, позволяет охотнику выбирать патрон под тот тип дичи, на который он собирается охотиться. Для утки это будет один боеприпас, для медведя — совершенно другой", — шутит Кашин.

Оперативная точность

В поле "Искандер" независим от наличия разведывательных спутников или авиации. Целеуказание для него может быть получено и со специальной общевойсковой разведывательной машины, солдата-корректировщика артиллерийского огня или с фотографии расположения цели на местности, которую прямо на боевой позиции через сканер введут в бортовую вычислительную машину комплекса. После этого комплекс готов к бою — раскроются створки пусковой установки, поднимется стартовая направляющая, и произойдет пуск первой ракеты, а меньше чем через минуту — второй. Даже если противник визуально определит место пуска, стрелять по этой точке уже не имеет смысла. За несколько минут экипаж "Искандера" свернет маскировочное оборудование и покинет позицию.

На цель ракеты выведет автономная радиолокационная головка самонаведения корреляционного типа, использующая в своей конструкции как радиолокационную станцию наведения, так и систему оптического обнаружения. Подобные принципы реализованы в самых современных американских крылатых ракетах Tomahawk и CALCM. Как они работают, многие видели из репортажей CNN из Ирака, Югославии и Сирии. В отличие от них, головка самонаведения нашего комплекса более чувствительна, что позволяет успешно поразить цель даже в безлунные ночи, когда нет дополнительной природной подсветки, или поразить подвижную цель с погрешностью плюс-минус два метра. Подобную задачу, кроме "Искандера", не может решить ни одна тактическая система в мире.

По следам договора

Американцы из National Interest называют "Искандер" одной из самых грозных систем российского оружия. Аналитики пишут, что интенсивное маневрирование с перегрузками более 30 единиц на конечном участке траектории, выброс ложных целей позволяют российским ракетам уходить от перехвата современными системами ПРО. Это делает их удар неотвратимым. Если учесть, что мощность 500-килограммовых боевых частей сопоставима с воздействием ядерного боеприпаса, то задуматься есть о чем. Более того. В 2017 году на праздновании 75-летия КБ машиностроения, где создаются одни из лучших российских высокоточных комплексов (кроме "Искандера" еще зенитные ракетные системы "Игла" и "Верба", противотанковые комплексы "Атака" и "Хризантема"), глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что в рамках программы вооружения до 2025 года Москва получит обновленную версию этой системы.

Деталей высокопоставленный чиновник не раскрыл. Но уже смело можно предположить, что после выхода США из ДРСМД Россия имеет все возможности для дальнейшего наращивания оперативно-тактических возможностей "Искандер-М". Например, по дальности. Есть подозрение, что 500 километров для него — не предел.

Есть также подозрение, что и авиационная ракета "Кинжал", о которой в ежегодном послании Федеральному собранию рассказал стране Владимир Путин , это все тот же "Искандер". Только воздушного базирования. В связке со сверхзвуковым высотным перехватчиком МиГ-31БМ — еще та парочка (прим. ТАСС).

МиГ летает на дальность до 3 тыс. километров со скоростью на больших высотах до 2,5 тыс. км/ч. Поднявшись на высоту 20 тыс. метров — это уже ближний космос, — перехватчик сбрасывает авиационный "Искандер". И так при немаленькой собственной скорости с такой высоты он разгоняется до гиперзвука. Маневрирует на всех участках полета и гарантированно настигает цель. "Это позволяет довольно быстро подойти к объекту, в отличие, скажем, от крылатых ракет, которые летят со средними крейсерскими скоростями около 850–900 км/ч, — говорил экс-замминистра обороны РФ Юрий Борисов . — "Противоракетный зонтик" в этой ситуации становится дырявым. Именно возможность маневрирования в гиперзвуковом полете позволяет обеспечить неуязвимость этого изделия и гарантированное попадание в цель".

По данным Минобороны, все носители "Кинжала" — МиГ-31БМ — в настоящее время находятся в Южном военном округе. В зоне его ответственности Черное море и практически вся южная часть Европы.

Дырявый щит — острый меч

Слова Москвы об "адекватном ответе" мало заботили Вашингтон и Брюссель. Теперь, как оказалось, "Искандер-М" не только уровнял потенциал, но и стал прямой угрозой. Впрочем, гнаться за ее парированием уже поздно. Система оказалась настолько универсальной, что предсказать "сюрприз", который она преподнесет в очередной раз, просто невозможно, а значит — и парировать угрозу, которую она в себе несет. Само наличие подобного оружия — весьма отрезвляющий фактор от непродуманных шагов в отношении России. Ведь с ее территории может быть мгновенно произведен пуск ракеты, по своим разрушительным свойствам сопоставимой с действием ядерного оружия. Защиты от которой даже в перспективе нет и не будет. США и Североатлантическому альянсу теперь придется с этим жить. В Калининграде "И скандеры" парируют угрозу со стороны базы ПРО США в Польше. В Ленинградской области ставят под прицел военную инфраструктуру НАТО в Прибалтике. Размещение этих систем в Крыму гарантирует в случае необходимости уничтожение еще одной базы американских противоракет — в Румынии. А в связке с фронтовыми бомбардировщиками Ту-22М3, вооруженными крылатыми ракетами Х-22 и Х-15, а также ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", "Искандеры" будут способны полностью устранить военно-морское присутствие Америки в Черном море.