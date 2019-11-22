Швеция заявила о вторжении российского корабля 

Согласно сообщению Вооруженных сил Швеции, нарушение произошло 17 ноября. Российский государственный корабль зашел на территорию страны к западу от Гетеборга.
«Поскольку у судна не было действующего разрешения, Вооруженные силы расценивают это как нарушение правил пребывания на территории страны», — говорится в сообщении ведомства.
Об инциденте было доложено в правительственную канцелярию.
В 2014 году экипаж шведской подводной лодки перехватил на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал и принял его за российскую субмарину. В октябре 2019 года СМИ выяснили, что сигнал принадлежал вышедшему из строя метеорологическому бую в Балтийском море.