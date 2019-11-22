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Швеция заявила о вторжении российского корабля 

Рамблер + ещё 3 8 минут назад
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Фото: ТАСС
Швеция обвинила Россию в нарушении своих территориальных вод, передает ТАСС.
Согласно сообщению Вооруженных сил Швеции, нарушение произошло 17 ноября. Российский государственный корабль зашел на территорию страны к западу от Гетеборга.
«Поскольку у судна не было действующего разрешения, Вооруженные силы расценивают это как нарушение правил пребывания на территории страны», — говорится в сообщении ведомства.
Об инциденте было доложено в правительственную канцелярию.
В 2014 году экипаж шведской подводной лодки перехватил на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал и принял его за российскую субмарину. В октябре 2019 года СМИ выяснили, что сигнал принадлежал вышедшему из строя метеорологическому бую в Балтийском море.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Армия , Войска , ИТАР-ТАСС , Гетеборг , Швеция
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