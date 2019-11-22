Швеция заявила о вторжении российского корабля

Шведские военные утверждают, что российское судно нарушило границы королевства

Российский корабль нарушил шведские территориальные воды, утверждают Вооруженные силы королевства.

"17 ноября российский государственный корабль (так в Швеции называют суда, принадлежащие государству, или используемые им в некоммерческих целях — прим. ТАСС) зашел на шведскую территорию к западу от Гетеборга. Поскольку у судна не было действующего разрешения, Вооруженные силы расценивают это как нарушение правил пребывания на территории страны", — отмечено в опубликованном в пятницу сообщении на сайте ведомства.

ВС сообщили об инциденте в правительственную канцелярию.

В пресс-службе ведомства корреспонденту ТАСС не дали дополнительных комментариев в отношении данной информации.

Вооруженные силы Швеции опубликовали в конце прошлого года статистику нарушений иностранными государствами воздушной, морской и сухопутной границ за период с 2016 по конец декабря 2018 года. Их количество составило 49 раз, из них, по утверждениям шведской армии, три — со стороны России.

Все нарушения границы, приписываемые российской стороне, происходили в воздухе.

В ВС нарушения разделяют на две основные категории — административные и совершенные по ошибке или чистой случайности. В первом случае речь идет о наличии официального разрешения воздушному судну или наземному транспортному средству на пересечение государственной границы и частичном его нарушении, во втором — когда нарушение происходит из-за погодных условий и ветра.