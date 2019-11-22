Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
В мире
«Железных волков» натаскивают на Россию
«Железных волков» натаскивают на Россию
Армия
«Убивают!»: аспирант МГУ погиб на глазах полицейских
«Убивают!»: аспирант МГУ погиб на глазах полицейских
Происшествия
Сирийская казнь шокировала Кремль
Сирийская казнь шокировала Кремль
Политика

Шведские военные утверждают, что российское судно нарушило границы королевства 

ТАСС + ещё 2 30 минут назад
Швеция заявила о вторжении российского корабля
Фото: ТАСС
Российский корабль нарушил шведские территориальные воды, утверждают Вооруженные силы королевства.
"17 ноября российский государственный корабль (так в Швеции называют суда, принадлежащие государству, или используемые им в некоммерческих целях — прим. ТАСС) зашел на шведскую территорию к западу от Гетеборга. Поскольку у судна не было действующего разрешения, Вооруженные силы расценивают это как нарушение правил пребывания на территории страны", — отмечено в опубликованном в пятницу сообщении на сайте ведомства.
ВС сообщили об инциденте в правительственную канцелярию.
В пресс-службе ведомства корреспонденту ТАСС не дали дополнительных комментариев в отношении данной информации.
Вооруженные силы Швеции опубликовали в конце прошлого года статистику нарушений иностранными государствами воздушной, морской и сухопутной границ за период с 2016 по конец декабря 2018 года. Их количество составило 49 раз, из них, по утверждениям шведской армии, три — со стороны России.
Все нарушения границы, приписываемые российской стороне, происходили в воздухе.
В ВС нарушения разделяют на две основные категории — административные и совершенные по ошибке или чистой случайности. В первом случае речь идет о наличии официального разрешения воздушному судну или наземному транспортному средству на пересечение государственной границы и частичном его нарушении, во втором — когда нарушение происходит из-за погодных условий и ветра.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
ТАСС: последние новости
"Искандер" меняет расклад сил: в прицеле пол-Европы "Искандер" меняет расклад сил: в прицеле пол-Европы Путин потребовал расширить линейку российских беспилотников и лазерного оружия Путин потребовал расширить линейку российских беспилотников и лазерного оружия "Калашников" представит новый электромотоцикл "Иж" на форуме для школьников "Калашников" представит новый электромотоцикл "Иж" на форуме для школьников
Комментарии31 
Теги:
Армия , Войска , ИТАР-ТАСС , Гетеборг , Швеция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии
На Украине вычислили участника видео казни в Сирии 427
«Железных волков» натаскивают на Россию
«Железных волков» натаскивают на Россию 23
«Убивают!»: аспирант МГУ погиб на глазах полицейских
«Убивают!»: аспирант МГУ погиб на глазах полицейских 105
Сирийская казнь шокировала Кремль
Сирийская казнь шокировала Кремль 761
США начали играть с подлодками РФ в «кошки-мышки»
США начали играть с подлодками РФ в «кошки-мышки» 10
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение