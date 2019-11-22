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США спасли важную российскую отрасль от краха 

Lenta.ru + ещё 2 49 минут назад
США спасли российскую отрасль от краха
Фото: РИА Новости
Поскольку Министерство обороны России и другие силовые структуры почти не покупают российские патроны, единственным выходом для отрасли стал американский рынок. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли России Александр Морозов, сообщает РИА Новости.
По его словам, последние 12 лет патронные заводы в России выживают исключительно за счет экспорта в США, иначе они бы закрылись. При этом за океаном такой большой рынок, что все российские предприятия-экспортеры занимают на нем только семь процентов на нем, утверждает Морозов.
В апреле этого года индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов заявил, что поставки отечественных патронов на экспорт сократились за счет европейских покупателей.
Он призвал увеличить продажи оружия и боеприпасов и вернуть начальную военную подготовку в школах. Абрамов подчеркнул, что культура обращения с оружием дает необходимые в специальных ситуациях навыки и возможность гармонично развиваться.
Между тем, как показывают исследования Конференции ООН по глобальной торговле и развитию (ЮНКТАД) и аудиторско-консалтинговой сети EY (проведены отдельно), именно США являются главными источниками прямых иностранных инвестиций в российский бизнес, несмотря на санкции.
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Теги:
Армия , Оружие , Сергей Абрамов , Александр Морозов , Министерство обороны , Ростех , ООН , РИА Новости , США
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