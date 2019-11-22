США спасли российскую отрасль от краха

США спасли важную российскую отрасль от краха

По его словам, последние 12 лет патронные заводы в России выживают исключительно за счет экспорта в США , иначе они бы закрылись. При этом за океаном такой большой рынок, что все российские предприятия-экспортеры занимают на нем только семь процентов на нем, утверждает Морозов.

В апреле этого года индустриальный директор кластера «Вооружение» госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов заявил, что поставки отечественных патронов на экспорт сократились за счет европейских покупателей.

Он призвал увеличить продажи оружия и боеприпасов и вернуть начальную военную подготовку в школах. Абрамов подчеркнул, что культура обращения с оружием дает необходимые в специальных ситуациях навыки и возможность гармонично развиваться.