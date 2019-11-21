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В ВВС США заявили, что сохраняют планы расширения почти на 25% 

ТАСС 25 минут назад
Пентагон расширит ВВС США
Фото: flickr.com
Военно-воздушные силы (ВВС) США сохраняют планы расширения в ближайшее десятилетие почти на 25%. Это подтвердил в четверг в интервью небольшой группе журналистов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч.
"Число 386 — оперативных эскадрилий — все еще остается. Это не менялось. Это базировалось на результатах анализа и моделировании, которые были проведены [директоратом ВВС США] A9 [директорат отвечает за исследовательско-аналитическую работу]. Данное число сохраняется", — заявил военачальник.
Как ранее было объявлено, ВВС США планируют расшириться с нынешних 312 до 386 боевых эскадрилий.
По словам Банча, Пентагон продолжает решать вопрос о том, как именно реализовать намеченные замыслы. Далеко не все детали плана значительного расширения ВВС уже выработаны, признал генерал.
"Знаю, что в здании [то есть в Министерстве обороны США] рассматривают стратегию: где расширяться, каким образом расширяться, как это осуществить. Сейчас мы исполняем имеющиеся закупочные программы. Поэтому сегодня я не могу вам сказать, к примеру, что мы решили в следующем году приобрести на такое-то число больше именно таких-то самолетов. Многое из этого будет решаться позднее", — отметил командующий.
Тем не менее подчеркнул он, военное ведомство США убеждено, что расширение ВВС совершенно необходимо, и не собирается отказываться от этого плана.
"Совершенно ясно, что наши ВВС не имеют столь большого размера, который необходим для выполнения задач, ставящихся перед ними страной", — сказал Банч.
Выработанные планы
В сентябре 2018 года Хезер Уилсон, занимавшая тогда пост министра ВВС, заявила, что этому виду американских Вооруженных сил (ВС) для выполнения новой Стратегии национальной обороны понадобится 386 боевых эскадрилий. Согласно информации, изложенной Уилсон, ВВС требуется еще семь эскадрилий истребителей, пять эскадрилий бомбардировщиков, две эскадрильи беспилотных летательных аппаратов, одна эскадрилья транспортной авиации, семь эскадрилий, приданных Космическому командованию, 14 эскадрилий воздушных заправщиков, семь эскадрилий специальных операций, девять поисково-спасательных эскадрилий и 22 эскадрильи командования и управления, а также разведки. Речь идет о потенциальном расширении ВВС на 24%.
Кроме того, изменится тактика и стратегия применения ВВС, пообещала Уилсон.
По ее оценке, реализация описанных замыслов потребует расширения численности личного состава ВВС на 40 тыс. человек. За счет этого общая численность личного состава данного вида ВС США составит приблизительно 717 тыс. человек. На пике численности американские Военно-воздушные силы состояли в 1987 году из 401 боевой эскадрильи.
Осуществить новые намерения Пентагон рассчитывает в 2025-2030 годах.
При этом Уилсон не скрывала, что все эти планы подготовлены главным образом в связи с обострением напряженности в отношениях США с Россией и Китаем. Вместе с тем она не отрицала, что намеченные планы наверняка столкнутся с различными сложностями по финансовым причинам.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , США , Хезер Уилсон , Пентагон , ИТАР-ТАСС
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