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Тестирование первой в мире системы управления дронами начнется в Арктике в 2020 году 

ТАСС + ещё 2 22 часа назад
Уникальную систему управления дронами испытают в Арктике
Фото: РИА Новости
Испытания первой в мире системы управления трафиком беспилотных воздушных судов и одновременно защиты наземных объектов от дронов начнутся в Арктике в 2020 году, сообщает Минтранс РФ по итогам стратегической сессии "Беспилотный авиатрафик: от Крайнего Севера к городам", которая прошла в рамках выставки "Транспортная неделя".
Пилотный проект на начальном этапе обеспечит мониторинг нефтепроводов и грузовые перевозки в российской Арктической зоне.
Главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) Андрей Ионин отметил, что сейчас для реализации проекта формируется консорциум, который объединит всех участников создания инновационной системы: российских разработчиков аэронавигационных систем и сервисов, самих беспилотников и сервисов на их основе, антидроновых систем, будущих крупных потребителей таких услуг в Арктике, а также регуляторов отрасли и "Госкорпорацию по ОрВД".
"Уникальность проекта также в том, что в рамках тестирования и в режиме "регулятивной песочницы" мы в комплексе отработаем нормативные, организационные, технические и инфраструктурные решения, в первую очередь, на территориях, где потенциальные риски применения дронов минимальны. А после перейдем к масштабированию результатов и расширению географии универсального регулирования", — пояснил он.
По словам заместителя генерального конструктора НПП "ЦРТС" Сергея Быбина, полноценное и безопасное решение задач в Арктике при помощи беспилотной авиации можно реализовать уже сейчас на основе отечественных разработок, применяемых в гражданской авиации.
"Пилотные зоны с различными моделями потребителей и условиями применения нужно открывать параллельно, с учетом принципов ИКАО (Международной организации гражданской авиации — прим. ТАСС) по обеспечению безопасности полетов беспилотников, в том числе использования проверенных и безопасных существующих технологий гражданской авиации", — пояснил эксперт.
В свою очередь директор департамента цифровой трансформации Минтранса РФ Дмитрий Баканов подчеркнул, что ведомство заинтересовано в инициативах бизнеса по разработке отечественных технологий, систем и услуг управления трафиком беспилотных воздушных судов и защиты наземных и воздушных объектов.
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Теги:
Армия , Андрей Ионин , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС
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