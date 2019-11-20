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Секретный полигон Тонопа попал на видео 

Lenta.ru 32 минуты назад
Секретный полигон Тонопа Военно-воздушных сил (ВВС) США, расположенный недалеко от Зоны 51 в Неваде, попал на видео. Соответствующий ролик снял и выложил на YouTube блогер TheArea51Rider.
Издание The Drive, обратившее внимание на видео, пишет, что в настоящее время территория полигона, известного, в частности, испытаниями дозвукового тактического малозаметного ударного самолета F-117 Nighthawk и малозаметного беспилотника RQ-170 Sentinel, реконструируется.
В июле F-117 Nighthawk заметили в качестве имитатора летающего аппарата противника в Долине Смерти (Калифорния).
В декабре 2017 года издание The Aviationist написало о необычной активности в районе Зоны 51, что может свидетельствовать об испытаниях разрабатываемого американского тяжелого бомбардировщика B-21 Raider.
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Теги:
Армия , Видео , Войска , Невада , США
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