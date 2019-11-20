Секретный полигон Тонопа попал на видео

Секретный полигон Тонопа Военно-воздушных сил (ВВС) США , расположенный недалеко от Зоны 51 в Неваде , попал на видео. Соответствующий ролик снял и выложил на YouTube блогер TheArea51Rider.

Издание The Drive, обратившее внимание на видео, пишет, что в настоящее время территория полигона, известного, в частности, испытаниями дозвукового тактического малозаметного ударного самолета F-117 Nighthawk и малозаметного беспилотника RQ-170 Sentinel, реконструируется.

В июле F-117 Nighthawk заметили в качестве имитатора летающего аппарата противника в Долине Смерти (Калифорния).

В декабре 2017 года издание The Aviationist написало о необычной активности в районе Зоны 51, что может свидетельствовать об испытаниях разрабатываемого американского тяжелого бомбардировщика B-21 Raider.