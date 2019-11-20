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Шоу-бизнес

США готовы продать Марокко 36 вертолетов Apache 

РИА Новости 1 час назад
США готовы продать Марокко 36 вертолетов Apache
Фото: Courtesy of U.S. Army by Tech. Sgt. Andy Dunaway
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Марокко 36 боевых вертолетов Apache модификации AH-64E с сопутствующим оборудованием и вооружением на общую сумму 4,25 миллиарда долларов, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
"Эта предполагаемая продажа будет поддерживать внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая улучшить безопасность крупного союзника, не входящего в НАТО, который является важной силой для политической стабильности и экономического прогресса в Северной Африке. Предлагаемая продажа повысит способность Марокко противостоять текущим и будущим угрозам, а также повысит оперативную совместимость с американскими войсками и другими союзными войсками… Предлагаемая продажа этого оборудования и услуг не изменит основной военный баланс в регионе", — говорится в сообщении агентства.
Сроки возможной поставки не сообщаются, поскольку соглашение между странами еще не заключено.
Основными подрядчиками, участвующими в этой программе, будут Boeing и Lockheed Martin.
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Комментарии1 
Теги:
Армия , Оружие , Boeing , Пентагон , Госдеп США , НАТО , Марокко , США
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