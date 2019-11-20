Адмирал высказался об «угробленных» украинских кораблях

Адмирал прокомментировал слова об «угробленных» украинских кораблях

Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. В Киеве заявили, что корабли начали переправлять в Одессу.

Позднее Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей и заявил, что "россияне их угробили".

"Я считаю, они должны показать первоначальный вид кораблей, когда российская сторона их изъяла и сейчас — все познается в сравнении, а просто так говорить можно, что угодно. Пока это — разговор в пользу бедных. Надо было договориться с Москвой, оставить свою вахту и охранять эти корабли, изъятые совершенно справедливо", — сказал Валуев.

Адмирал выразил мнение, что допуск личного состава ВС РФ на арестплощадку, где стояли изъятые украинские корабли, был "абсолютно исключен".