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Адмирал прокомментировал слова об «угробленных» украинских кораблях 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Адмирал высказался об «угробленных» украинских кораблях
Фото: Reuters
1Заявления командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, без предоставления возможности сравнить их состояние до и после изъятия российской стороной являются безапелляционными, заявил РИА Новости в среду экс-командующий Балтийским флотом РФ (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.
Москва в понедельник передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. В Киеве заявили, что корабли начали переправлять в Одессу.
Позднее Воронченко пожаловался на состояние этих кораблей и заявил, что "россияне их угробили".
"Я считаю, они должны показать первоначальный вид кораблей, когда российская сторона их изъяла и сейчас — все познается в сравнении, а просто так говорить можно, что угодно. Пока это — разговор в пользу бедных. Надо было договориться с Москвой, оставить свою вахту и охранять эти корабли, изъятые совершенно справедливо", — сказал Валуев.
Адмирал выразил мнение, что допуск личного состава ВС РФ на арестплощадку, где стояли изъятые украинские корабли, был "абсолютно исключен".
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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Теги:
Армия , Владимир Валуев , Игорь Воронченко , Петр Порошенко , Владимир Путин , РИА Новости , Киев , Москва
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