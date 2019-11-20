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СМИ: Все возвращённые Россией корабли прибыли в украинский порт 

RT на русском + ещё 5 44 минуты назад
Возвращённые Россией корабли прибыли в порт
Фото: Reuters
Все три украинских корабля, которые накануне были возвращены Украине российской стороной, прибыли в порт Очакова в Николаевской области.
«Украинские корабли вернулись домой. После плена длиной практически в год, они зашли в военную гавань Очакова. Их встречают военные и гражданские», — говорится в сообщении на сайте украинского «Пятого канала».
18 ноября МИД России сообщил о передаче Украине в нейтральных водах Чёрного моря буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск», которые были задержаны за нарушение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Позднее факт передачи подтвердили на Украине.
Командующий украинскими ВМС адмирал Игорь Воронченко обвинил российскую сторону в том, что с кораблей, которые ранее были задержаны в Керченском проливе, пропали унитазы, розетки и плафоны.
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Теги:
Армия , В мире , Украина , Игорь Воронченко , МИД
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