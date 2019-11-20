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Армия

Россия показала испытания «Бога войны» 

Lenta.ru 36 минут назад
Минобороны России испытало в Кузбассе огневые возможности 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка», созданных на основе 203-миллиметровых самоходных установок 2С7 «Пион». Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
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В подписи к ролику отмечается, что артиллеристы нанесли удар по позициям условного противника на расстоянии около 30 километров.
«При стрельбе использовалась новая методика огневого поражения: удары по позициям "неприятеля" наносились точечно с открытых огневых позиций по навесной траектории», — говорится в сообщении.
В сентябре 2018 года американский журнал The National Interest написал, что Россия вернулась к модернизации тяжелой артиллерии — «Бога войны» — 240-миллиметрового миномета 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровой гаубицы 2С7 «Пион».
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Теги:
Армия , Видео , Оружие
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