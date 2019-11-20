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Пентагон обвинил Китай в запугивании соседей 

News.ru 53 минуты назад
Пентагон обвинил Китай в запугивании соседей
Фото: globallookpress.com
Министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер сказал, что китайские власти запугивают соседей по региону. Такое заявление он сделал в ходе своего визита во Вьетнам.
По его словам, Пекин осуществляет экспансию в Южно-Китайском море и преднамеренно запугивает другие государства, передаёт ТАСС.
Предпринимаемые Китаем в одностороннем порядке действия с целью закрепить его нелегитимные морские претензии создают угрозу для доступа других стран к природным ресурсам, подрывают стабильность региональных энергетических рынков и увеличивают риски возникновения конфликтов, — отметил он.
Глава Пентагона подчеркнул, что в 2020 году Вашингтон передаст Вьетнаму патрульный корабль береговой охраны класса Hamilton. Это должно помочь государству отстаивать свой суверенитет из-за роста напряжённости.
Ранее, как писал News.ru, официальный представитель Минобороны КНР старший полковник У Цянь после встречи министра обороны, члена Госсовета КНР Вэй Фэнхэ с Эспером заявил, что китайское правительство не потерпит «инцидентов с независимостью» Тайваня. По его словам, министр обороны страны потребовал от главы Пентагона, чтобы Соединённые Штаты проявляли осмотрительность в отношении проблемы Тайваня и не способствовали появлению новых факторов нестабильности в Тайваньском проливе.
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Теги:
Армия , Марк Эспер , Министерство обороны , Пентагон , Госсовет КНР , ИТАР-ТАСС , Вьетнам , Китай , США
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