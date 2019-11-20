Пентагон обвинил Китай в запугивании соседей

По его словам, Пекин осуществляет экспансию в Южно-Китайском море и преднамеренно запугивает другие государства, передаёт ТАСС.

Предпринимаемые Китаем в одностороннем порядке действия с целью закрепить его нелегитимные морские претензии создают угрозу для доступа других стран к природным ресурсам, подрывают стабильность региональных энергетических рынков и увеличивают риски возникновения конфликтов, — отметил он.

Глава Пентагона подчеркнул, что в 2020 году Вашингтон передаст Вьетнаму патрульный корабль береговой охраны класса Hamilton. Это должно помочь государству отстаивать свой суверенитет из-за роста напряжённости.