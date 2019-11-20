«Атлет» будет в три раза защищеннее «Тигра»

Бронезащита автомобиля «Атлет» будет в три раза выше, чем у «Тигра»

«Атлет» оснащен 240-сильным двигателем. Способен развивать скорость не менее 120 км/ч. Запас хода — 1000 км.

Бронезащита новейшего российского многоцелевого бронеавтомобиля «Атлет» в три раза выше, чем у бронемашины «Тигр».

«Эта машина не взамен "Тигра", а в дополнение к "Тигру" для решения других спецзадач. Эта машина получилась более чем в три раза более защищенной по сравнению с "Тигром". Количество тротила, которые мы подкладываем под колесо или под днище, может быть в три раза больше», — сказал Красовицкий.

Бронеавтомобиль «Атлет» с колесной формулой 4×4 был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Масса машины составляет около 9 тонн. Вместимость, в зависимости от модификации, от двух до восьми человек. Броневик оснащен 240-сильным двигателем. Способен развивать скорость не менее 120 км/ч. Запас хода — 1000 км.