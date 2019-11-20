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Бронезащита автомобиля «Атлет» будет в три раза выше, чем у «Тигра» 

ТК «Звезда» 1 час назад
«Атлет» будет в три раза защищеннее «Тигра»
Фото: ТК «Звезда»
«Атлет» оснащен 240-сильным двигателем. Способен развивать скорость не менее 120 км/ч. Запас хода — 1000 км.
Бронезащита новейшего российского многоцелевого бронеавтомобиля «Атлет» в три раза выше, чем у бронемашины «Тигр».
Об этом «Звезде» рассказал гендиректор Военно-промышленной компании (предприятия-разработчика) Александр Красовицкий в эфире программы «Военная приемка».
«Эта машина не взамен "Тигра", а в дополнение к "Тигру" для решения других спецзадач. Эта машина получилась более чем в три раза более защищенной по сравнению с "Тигром". Количество тротила, которые мы подкладываем под колесо или под днище, может быть в три раза больше», — сказал Красовицкий.
Бронеавтомобиль «Атлет» с колесной формулой 4×4 был впервые представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019». Масса машины составляет около 9 тонн. Вместимость, в зависимости от модификации, от двух до восьми человек. Броневик оснащен 240-сильным двигателем. Способен развивать скорость не менее 120 км/ч. Запас хода — 1000 км.
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Теги:
Армия , Александр Красовицкий , ВПК
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