Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе

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Путин рассказал о нежелательном сценарии в Донбассе 

Рамблер + ещё 1 17 минут назад
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что не будет возврата украинских военных и полиции в «серые зоны» в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, такое заявление президент России сделал, выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».
«Все-таки рассчитываю на то, что (в Донбассе) не будет возврата в эти «серые зоны», потому что мы слышали уже от некоторых политических деятелей, что в эти зоны, откуда ушли войска, должна быть заведена украинская национальная гвардия и полиция», — заявил президент.
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Он также отметил, что, конечно, «на этих территориях нужно поддерживать правопорядок».
«Но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из националистических батальонов. Если они назад вернутся, то ничего хорошего из этого не получится, потому что тут же будет зеркальный ответ со стороны ополчения Донецкой и Луганской народных республик», — заявил Путин, выразив надежду, что такого развития событий не будет.
«Рамблер» писал, что ранее украинские военные заявили о готовности противостоять широкомасштабной агрессии со стороны России. По словам заместителя начальника генштаба вооруженных сил Украины Алексея Тарана, приоритетным направлением для российских войск является линия соприкосновения в Донбассе.
Комментарии22 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Армия , Видео , В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Путин
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