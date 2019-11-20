Путин назвал нежелательный сценарий в Донбассе

Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин , выступая на форуме ВТБ-Капитал Россия зовет!», выразил надежду на то, что украинские военные не вернутся в так называемую «серую зону» в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, некоторые украинские политики выступали за введение в освободившуюся зону подразделений национальной гвардии и полиции. Возврат силовиков на линию разграничения вызовет зеркальный ответ со стороны ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, считает президент.

При этом Путин отметил определенные позитивные шаги Киева в мирном урегулировании конфликта.