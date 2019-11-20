Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Происшествия
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену
Происшествия
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
Криминал
На Украине захотели "вжарить" по России
На Украине захотели "вжарить" по России
В мире

В ОАЭ сообщили, что комплексы «Панцирь» обеспечивают безопасность авиасалона в Дубае 

ТАСС + ещё 1 51 минуту назад
ОАЭ прикрыли «Панцирями» авиасалон в Дубае
Фото: РИА Новости
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", приобретенные Объединенными Арабскими Эмиратами у России, обеспечивают безопасность авиасалона Dubai Airshow 2019. Об этом в среду ТАСС сообщил помощник заместителя министра обороны ОАЭ, генерал-майор Абдалла аль-Хашми, ответственный за проведение мероприятия.
"Да", — ответил аль-Хашми на вопрос о том, используются ли ранее поставленные ОАЭ "Панцири" для охраны авиасалона.
По его словам, вооруженные силы страны довольны комплексом. "Это хорошая система. Для тех требований, под которые он сделан, и для дистанций, на которых работает, "Панцирь" достаточно хорош", — отметил генерал.
50 комплексов "Панцирь-С1" в экспортном исполнении и 1000 ракет к ним поставлены Россией в период с 2009 по 2013 год. Сумма сделки составила $800 млн Ранее в воскресенье глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия и ОАЭ обсуждают модернизацию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1", стоящих на вооружении арабской страны.
"Панцирь-С1" (по кодификации НАТО — SA-22 Greyhound) — самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, предназначенный для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. "Панцирь", установленный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.
О выставке
Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). "Рособоронэкспорт" выступает на выставке организатором единой российской экспозиции, общая площадь которой составляет более 750 кв. м. Кроме Ростеха и "Рособоронэкспорта", свою продукцию представляют восемь ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику, в том числе Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, НПО "Высокоточные комплексы", концерн ВКО "Алмаз-Антей", холдинг "Швабе" и др.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
ТАСС: последние новости
Первые учения морской военной полиции пройдут в Севастополе Первые учения морской военной полиции пройдут в Севастополе Авианосец ВМС США пересек Ормузский пролив Авианосец ВМС США пересек Ормузский пролив Минобороны удивлено угрозами Турции начать операцию в Сирии из-за невыполнения РФ обещаний Минобороны удивлено угрозами Турции начать операцию в Сирии из-за невыполнения РФ обещаний
Комментарии 
Теги:
Армия , Войска , Оружие , Дмитрий Шугаев , Швабе , Объединенная двигателестроительная корпорация , Ростех , Рособоронэкспорт , Алмаз-Антей , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , ОАК , НАТО , Дубай , ОАЭ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва 164
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену
ФСБ силой заставила следователя отпустить свою жену 143
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске 36
На Украине захотели «вжарить» по России
На Украине захотели «вжарить» по России 5
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось 279
Видео
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
01:32
Дело об убийстве аспирантки забрала Москва
Происшествия
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение