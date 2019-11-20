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Политика

Первые учения морской военной полиции пройдут в Севастополе 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Учения морской военной полиции пройдут в Севастополе
Фото: РИА Новости
Первые учения подразделений морской военной полиции, которая была создана при флотах Минобороны России в этом году, пройдут в Севастополе. Об этом сообщил журналистам в среду замначальника главного управления военной полиции генерал-майор Виталий Кох.
Он напомнил, что в 2019 году были сформированы подразделения морской военной полиции на флотах, и одно из первых подразделений морской полиции было сформировано в городе Севастополе.
"Завтра мы проведем тактико-специальные учения, чтобы они [военнослужащие] могли показать, чему научились", — сказал Кох.
Он добавил, что специфика морской полиции в том, что ее подразделения работают в прибрежной зоне и акватории, где базируется флот — обеспечивают охрану порядка, безопасность объектов и так далее. Морские полицейские оснащены спецтехникой для работы на воде и проходят дополнительную подготовку.
Кох уточнил, что учения пройдут в рамках общероссийского сбора руководителей подразделений военной полиции, который проходит в Севастополе 20-22 ноября.
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Теги:
Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Севастополь
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