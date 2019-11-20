Первые учения морской военной полиции пройдут в Севастополе

Первые учения подразделений морской военной полиции, которая была создана при флотах Минобороны России в этом году, пройдут в Севастополе . Об этом сообщил журналистам в среду замначальника главного управления военной полиции генерал-майор Виталий Кох.

Он напомнил, что в 2019 году были сформированы подразделения морской военной полиции на флотах, и одно из первых подразделений морской полиции было сформировано в городе Севастополе.

"Завтра мы проведем тактико-специальные учения, чтобы они [военнослужащие] могли показать, чему научились", — сказал Кох.

Он добавил, что специфика морской полиции в том, что ее подразделения работают в прибрежной зоне и акватории, где базируется флот — обеспечивают охрану порядка, безопасность объектов и так далее. Морские полицейские оснащены спецтехникой для работы на воде и проходят дополнительную подготовку.

Кох уточнил, что учения пройдут в рамках общероссийского сбора руководителей подразделений военной полиции, который проходит в Севастополе 20-22 ноября.