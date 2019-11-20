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Политика

Уничтожить подлодку и отразить авиаудар: кадры маневров кораблей в Черном море 

ТК «Звезда» 27 минут назад
В составе отряда более десяти кораблей, в том числе, фрегат адмирал Эссен, малый ракетный корабль «Вышний Волочек» и большой десантный корабль «Азов».
Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для выполнения учебных боевых упражнений. Больше десятка военных кораблей на время закрыли большой район акватории с районе мыса Опук, чтобы там маневрировать безопасно для других участников судоходства. В этом же квадрате выполнялись электронные ракетные пуски.
В рамках выполнения учебно-боевых упражнений экипажи кораблей отработали тренировки по поиску и уничтожению субмарины условного противника, а также по обнаружению и ликвидации командного пункта и отражению авиаудара.
В составе отряда фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», ракетный катер «Ивановец» с крылатыми ракетами «Москит», корабль противоминной обороны «Иван Антонов», тральщик «Турбинист», «Ковровец» и большой десантный корабль «Азов».
Кроме того, в учебно-боевых мероприятиях принимают участие высокоманевренные многоцелевые истребители Су 30СМ. С воздуха обстановку мониторят беспилотники.
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Теги:
Армия , Видео , Войска , Оружие , Иван Антонов
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