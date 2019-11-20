Уничтожить подлодку и отразить авиаудар: кадры маневров кораблей в Черном море

В составе отряда более десяти кораблей, в том числе, фрегат адмирал Эссен, малый ракетный корабль «Вышний Волочек» и большой десантный корабль «Азов».

Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для выполнения учебных боевых упражнений. Больше десятка военных кораблей на время закрыли большой район акватории с районе мыса Опук, чтобы там маневрировать безопасно для других участников судоходства. В этом же квадрате выполнялись электронные ракетные пуски.

В рамках выполнения учебно-боевых упражнений экипажи кораблей отработали тренировки по поиску и уничтожению субмарины условного противника, а также по обнаружению и ликвидации командного пункта и отражению авиаудара.

В составе отряда фрегат «Адмирал Эссен», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», ракетный катер «Ивановец» с крылатыми ракетами «Москит», корабль противоминной обороны « Иван Антонов », тральщик «Турбинист», «Ковровец» и большой десантный корабль «Азов».

Кроме того, в учебно-боевых мероприятиях принимают участие высокоманевренные многоцелевые истребители Су 30СМ. С воздуха обстановку мониторят беспилотники.