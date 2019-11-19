Как Эрдоган противостоит давлению США по С-400

«Дорожит сотрудничеством с Москвой»: как Эрдоган противостоит давлению США по вопросу закупок С-400

Турция не откажется от приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

«Мы объяснили Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу, как Турция пришла к покупке систем С-400, и он признал наше право», — отметил Эрдоган, говоря о беседе с Дональдом Трампом во время своей поездки в Вашингтон в середине ноября.

Стоит напомнить, что по итогам визита турецкого президента глава Белого дома выразил уверенность в возможности достижения компромисса с Турцией по ситуации вокруг поставок Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400 и американских истребителей F-35. Тогда Трамп заявил о «множестве альтернатив».

При этом за несколько дней до прибытия президента Турции в США советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире CBS пообещал, что если Анкара не отменит покупку российского ЗРК, то её ждут «санкции». Как тогда подчеркнул О'Брайен, против Турции может быть применён закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

Кроме того, как заявляла в конце октября постпред США при НАТО Кей Бэйли Хатчисон, американцы обеспокоены тем, что Турция всё-таки приобретает С-400. Она назвала такое решение «ошибкой». Постпред выразила надежду, что Анкара всё же не будет размещать и использовать российские вооружения.

Напомним, что о контракте на поставку в Турцию ЗРК российского производства стало известно в сентябре 2017 года. Как сообщал в интервью газете «Коммерсант» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость сделки составила $2,5 млрд Анкара начала получать С-400 в июле текущего года.

«Не изменил своей позиции»

Говоря о решении Турции твёрдо следовать договорённостям с Москвой, эксперты отмечают, что возможный отказ от этого контракта крайне негативно отразился бы на отношениях с Россией, и это прекрасно понимают в Анкаре.

«Эрдогану ясна цена вопроса. Очевидно, что в случае аннулирования сделки по С-400 может быть заморожено сотрудничество с Россией по сирийскому урегулированию. Сейчас для Турции сотрудничество с РФ намного важнее оружейных контрактов с США», — пояснила в беседе с RT старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности МГИМО Юлия Кудряшова.

Эксперт уточнила, что Россия выступает за территориальную целостность Сирии, что, в свою очередь, отвечает интересам Турции.

«США, напротив, интересно выделение курдской автономии для того, чтобы поставить под свой контроль нефтяные месторождения Сирии. Эти месторождения находятся в регионе компактного проживания курдской общины. И если она получит автономию, тогда это будет означать угрозу национальной безопасности Турции. Поэтому Эрдоган так дорожит сотрудничеством с Москвой», — считает Кудряшова.

«Американцы уже столько раз старались одёрнуть Турцию в связи со сделкой по С-400. Но Эрдоган оставался непреклонен. Не изменил он своей позиции и на этот раз», — напомнил эксперт в беседе с RT.

С его точки зрения, Реджеп Тайип Эрдоган прекрасно осознаёт, что американцы не смогут обойтись без своих турецких союзников.

«Заменить Турцию на восточном фронте НАТО практически некому. Нет там никакой военной силы, которую можно сопоставить с турецкими ВС. У Эрдогана — крупнейшая армия в НАТО после американской, а на Ближнем Востоке турецкие Вооружённые силы сопоставимы разве что с иранскими», — утверждает Надеин-Раевский.

Кроме того, эксперты обращают внимание, что на территории Турции находится важная американская военная база Инджирлик, которая используется для обеспечения операций американских Вооружённых сил в Сирии, Ираке и Афганистане. По некоторым данным, здесь также дислоцировано американское ядерное оружие. Эту информацию в Вашингтоне не подтверждали напрямую, но и не опровергали.

«Уже давно стоит вопрос о переносе его в Румынию. Такая перспектива действительно обсуждалась. В принципе, это возможно. Однако переносить саму авиабазу просто некуда. Есть, конечно, варианты с Иорданией и Катаром. Но эти страны не входят в НАТО. Следовательно, с ними придётся дополнительно договариваться. Да и сам факт переноса базы из страны — члена НАТО в государство, которое не входит в альянс, выглядит не самым лучшим образом», — говорит Кудряшова.

«Угрозы будут выполнены»

По мнению политологов, несмотря на заверения Трампа, что «всё получится хорошо», твёрдое нежелание Турции следовать американским требованиям Вашингтон вряд ли оставит без ответа.

Виктор Надеин-Раевский полагает, что у США есть механизмы воздействия на Анкару и Вашингтон их задействует.

«Я думаю, что будут введены санкции. Конечно, турок окончательно отстранят от проекта по производству самолётов-истребителей F-35», — говорит эксперт.

Юлия Кудряшова, со своей стороны, напоминает, что запрет на участие Турции в проекте F-35 уже действует с того момента, как в республику начались поставки С-400.

«Турецкие пилоты уже покинули центр обучения по пилотированию этих самолётов-истребителей F-35. Страну постарались отстранить от работы над этим проектом, а ведь в Турции должно производиться несколько сотен деталей и узлов самолёта», — говорит Надеин-Раевский.

В октябре замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд сообщила, что Турция производит комплектующие к американским истребителям F-35, однако завершит свои обязательства к концу марта 2020 года.

По мнению Надеина-Раевского, США также могут задействовать свою обычную практику — ввод ограничительных мер против отдельно взятых лиц, в данном случае турецких военных и политиков.

«Допускаю также, что Вашингтон ограничит займы по линии МВФ, в которых Турция постоянно нуждается. Всё это, конечно, будет неприятно для турецкой экономики. Но более серьёзных мер, вроде тех, что действуют в отношении Ирана, я не ожидаю. Не будет блокировки счетов турецкого государства. Ведь в этом случае американцы рискуют вообще потерять союзника, что для них неприемлемо», — утверждает Надеин-Раевский.

Эксперт также считает, что американская сторона может заморозить банковские счета крупных турецких чиновников и активы некоторых турецких банков, а также ограничить их деятельность. Это предусмотрено законопроектом PACT Act (Protect Against Conflict by Turkey Act), принятым палатой представителей в конце октября, после того, как Турция начала операцию «Источник мира» в Сирии. Однако сенат эту инициативу до сих пор не рассмотрел. Впрочем, в середине ноября глава комитета сената по иностранным делам республиканец Джим Риш предупреждал, что верхняя палата продолжит рассмотрение этого законопроекта, если Турция не откажется от С-400.