США решили продать советскую подлодку

LA Times: в США продадут советскую подлодку, являющуюся туристическим аттракционом

Подводная лодка, которая была построена в СССР и в течение многих лет находится у пристани в городе Лонг-Бич (штат Калифорния) в качестве туристического аттракциона, будет продана анонимному покупателю. Об этом сообщила во вторник газета Los Angeles Times.

Как отмечает издание, речь идет о подлодке проекта 641 ("Фокстрот" по классификации НАТО ), которую сейчас называют "Скорпион". Она была построена около 48 лет назад и в течение почти 20 лет считается туристическим аттракционом. С 2015 года субмарина закрыта для посетителей из-за того, что обветшала.

Издание отмечает, что подлодка в настоящее время принадлежит калифорнийской компании NewCo. Она сдает ее в аренду фирме Urban Commons. По словам представителей данных компаний, достигнута предварительная договоренность о продаже субмарины, кому именно, не уточняется. Сумма сделки также не разглашается.

Планируется, что после продажи подлодку переместят в другое место. Ожидается, что это произойдет к маю 2020 года. В районе пристани будет построен развлекательный комплекс. В 2016 году NewCo подала судебный иск к другой компании, которая арендовала субмарину до Urban Commons. NewCo обвиняла прежних арендаторов в том, что они не уделяли достаточного внимания ремонту подлодки, компания требовала выплаты примерно $10 млн Издание не уточняет, как NewCo стала владельцем субмарины.