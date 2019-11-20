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Политика

LA Times: в США продадут советскую подлодку, являющуюся туристическим аттракционом 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
США решили продать советскую подлодку
Фото: Instagram
Подводная лодка, которая была построена в СССР и в течение многих лет находится у пристани в городе Лонг-Бич (штат Калифорния) в качестве туристического аттракциона, будет продана анонимному покупателю. Об этом сообщила во вторник газета Los Angeles Times.
Как отмечает издание, речь идет о подлодке проекта 641 ("Фокстрот" по классификации НАТО), которую сейчас называют "Скорпион". Она была построена около 48 лет назад и в течение почти 20 лет считается туристическим аттракционом. С 2015 года субмарина закрыта для посетителей из-за того, что обветшала.
Издание отмечает, что подлодка в настоящее время принадлежит калифорнийской компании NewCo. Она сдает ее в аренду фирме Urban Commons. По словам представителей данных компаний, достигнута предварительная договоренность о продаже субмарины, кому именно, не уточняется. Сумма сделки также не разглашается.
Планируется, что после продажи подлодку переместят в другое место. Ожидается, что это произойдет к маю 2020 года. В районе пристани будет построен развлекательный комплекс. В 2016 году NewCo подала судебный иск к другой компании, которая арендовала субмарину до Urban Commons. NewCo обвиняла прежних арендаторов в том, что они не уделяли достаточного внимания ремонту подлодки, компания требовала выплаты примерно $10 млн Издание не уточняет, как NewCo стала владельцем субмарины.
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Теги:
Армия , США , НАТО
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