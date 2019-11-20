Дамаск подвергся ракетной атаке

Дамаске в ночь на среду прогремели взрывы, государственное телевидение сообщает, что ПВО Сирии отражает атаку на город и его окрестности.

Первые взрывы, по свидетельству корреспондента РИА Новости, прозвучали около 01.30 по местному времени (02.30 мск) с промежутками около пяти секунд.

По состоянию на 01.45 прогремело не менее двадцати взрывов, частота снизилась — промежутки между ними составляют около двух минут.

По данным сирийского гостелеканала Ikhbariya, ПВО Сирии отражает "вражескую атаку".

"Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска", — передает телеканал.

На сирийские объекты, в том числе в столичном районе, совершает регулярные атаки Израиль, объясняя такие действия стремлением пресечь атаки со стороны проиранских сил из Сирии.