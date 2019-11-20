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Дамаск подвергся ракетной атаке 

РИА Новости + ещё 9 8 минут назад
В Дамаске в ночь на среду прогремели взрывы, государственное телевидение сообщает, что ПВО Сирии отражает атаку на город и его окрестности.
Первые взрывы, по свидетельству корреспондента РИА Новости, прозвучали около 01.30 по местному времени (02.30 мск) с промежутками около пяти секунд.
По состоянию на 01.45 прогремело не менее двадцати взрывов, частота снизилась — промежутки между ними составляют около двух минут.
По данным сирийского гостелеканала Ikhbariya, ПВО Сирии отражает "вражескую атаку".
"Сбиты несколько ракет к югу от Дамаска", — передает телеканал.
На сирийские объекты, в том числе в столичном районе, совершает регулярные атаки Израиль, объясняя такие действия стремлением пресечь атаки со стороны проиранских сил из Сирии.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , РИА Новости , Дамаск , Сирия
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