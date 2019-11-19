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В Эстонии заговорили о «плане Б» по защите от России из-за кризиса НАТО 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«План Б» против России: Эстония готовит запасной вариант
Фото: Reuters
В условиях кризиса НАТО и ослабления Евросоюза странам Балтии нужно готовить запасной вариант обеспечения собственной безопасности, считает министр внутренних дел Эстонии Март Хельме.
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Глава МВД Эстонии, которого цитирует издание Iltalehti, выступил с утверждением, что Россия якобы всегда была угрозой для Эстонии, и призвал Финляндию поддерживать независимость Эстонии, «что бы вновь не возникла Российская империя», передает «Интерфакс».
«Отношения с Россией всегда будут сложными», — предупредил Хельме.
По его мнению, Россия будет представлять для Эстонии угрозу независимо от «установившегося там режима». Так, глава МВД Эстонии считает, что «при диктатуре» от России исходит «угроза силового уничтожения независимости» Эстонии, а при демократии в России, по его словам, в республику может «хлынуть поток русских».
В то же время Хельме констатировал, что надежды на защиту стран Балтии со стороны Евросоюза, США и НАТО слабеют.
«У НАТО были свои кризисы в прошлом. Альянс и сейчас в кризисе и мы не знаем, как он из него выйдет. Поэтому мы должны постараться, чтобы установить партнерские отношения с определенными государствами. (…) Мы должны думать о новых способах сохранения сил обороны», — заявил Хельме, напомнив, что у Финляндии есть «план Б» обеспечения безопасности.
По его словам, Эстония может надеяться на ряд государств НАТО, «но мы не знаем будущего всего» альянса.
«Надеюсь, что НАТО выйдет из кризиса и останется надежной гарантией против угрозы России. Люди по-прежнему верят, что НАТО защищает Эстонию, но обычные люди не политики», — сказал Хельме.
«Мы не можем рассчитывать на Европейский Союз как гаранта безопасности. (Президент Франции Эммануэль) Макрон может мечтать о Европе как о центре силы, но ЕС не является центром силы и он станет еще менее мощным центром, чем сейчас. Нам нужно смотреть в будущее: ЕС не станет центром силы», — уверен Хельме.
В начале ноября президент Франции выступил с громким заявлением о «смерти мозга» НАТО. Также Макрон потребовал изменить Договор о Европейском союзе, чтобы сообщество стало более независимым от НАТО в вопросах обороны.
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Комментарии182 
Теги:
Армия , Таллин , Финляндия , Эстония
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