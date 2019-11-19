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Трамп: США увеличат контингент в Саудовской Аравии до трех тыс. военных в ближайшие недели 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
США увеличат военный контингент в Саудовской Аравии
Фото: flickr.com
Соединенные Штаты в ближайшие недели развернут дополнительные вооружения в Саудовской Аравии, численность персонала при этом составит три тысячи человек. Об этом говорится в опубликованном во вторник письме американского лидера Дональда Трампа в адрес спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.
"Дополнительные силы решено развернуть в Саудовской Аравии, включая радары и ракетные системы для наращивания обороны против воздушных и ракетных угроз в регионе, экспедиционное авиакрыло для поддержки операций американских истребителей и два эскадрона истребителей, — отмечается в тексте. — Первая часть данных сил уже прибыла в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели. Вместе с этим численность американских военнослужащих составит приблизительно три тысячи человек". ​​​​​
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Пожары , США , Дональд Трамп , Саудовская Аравия
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