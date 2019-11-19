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Происшествия

Россия показала новые средства для борьбы с дронами 

Lenta.ru 1 час назад
Россия показала новые средства для борьбы с дронами
Фото: РИА Новости
На выставке Dubai Airshow 2019 Россия представила комплексы «Репеллент», «Сапсан-Бекас», «Рубеж-Автоматику», «Купол», «Луч» и «Пищаль», предназначенные для противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.
«Компанией создана двухуровневая концепция борьбы с дронами, в состав которой входят как устройства радиоэлектронного противодействия БПЛА, так и средства поражения», — сказал в ходе выставки гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Репеллент», действующий на расстоянии не менее 30 километров, обеспечивает тактическую защиту от БПЛА. «Сапсан-Бекас», «Рубеж-Автоматику», «Купол» предназначены для защиты наиболее важных объектов инфраструктуры. Портативные «Луч» и «Пищаль» способны подавлять беспилотники на удалении шести и двух километров соответственно.
В сентябре бывший руководитель Организации ПРО Израиля Узи Рубин заявил, что для уничтожения низколетящих ракет и беспилотников подойдет российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».
Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае.
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Теги:
Армия , Войска , Александр Михеев , Рособоронэкспорт
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