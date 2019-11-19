Як-130 сильно поменяют

Превращение учебно-боевого самолета Як-130 в боевой предполагает изменение комплекса бортового оборудования, расширение номенклатуры вооружения и улучшение аэродинамических характеристик, рассказал телеканалу «Звезда» летчик-испытатель Василий Севостьянов.

«Самолет будет сильно в возможностях расширен», — сказал Севостьянов.

В августе сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России имеют более 1,8 тысячи самолетов, в частности, около 150 учебно-тренировочных машин.