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Як-130 сильно поменяют 

Lenta.ru 41 минуту назад
Як-130 сильно поменяют
Фото: Минобороны РФ
Превращение учебно-боевого самолета Як-130 в боевой предполагает изменение комплекса бортового оборудования, расширение номенклатуры вооружения и улучшение аэродинамических характеристик, рассказал телеканалу «Звезда» летчик-испытатель Василий Севостьянов.
«Самолет будет сильно в возможностях расширен», — сказал Севостьянов.
В ноябре глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что учебно-боевой самолет Як-130 будет модернизирован до боевого.
В августе сообщалось, что Воздушно-космические силы (ВКС) России имеют более 1,8 тысячи самолетов, в частности, около 150 учебно-тренировочных машин.
В июне журнал The National Interest написал, что российский учебно-боевой самолет Як-130 («Рукавица» по классификации НАТО) и созданный на его основе итальянский M-346 Master ожидает «светлое будущее».
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Теги:
Армия , Войска , Катастрофы , Оружие , Юрий Слюсарь , ОАК , НАТО , ТК "Звезда" , The National Interest
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