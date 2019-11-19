ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК

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Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК 

Lenta.ru 1 час назад
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки. Об этом со ссылкой на иностранных наемников сообщает The Moscow Times.
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Журналистам рассказали об этом бывший подполковник армии ЮАР и основатель ЧВК «Блэк хоук» Дольф Дорфлинг и глава компании военной безопасности OAM и ветеран армии Родезии Джон Гартнер. По словам военных предпринимателей, правительство Мозамбика попросило их помощи в борьбе с исламистскими группировками на севере страны, но затем им отказали в контракте и передали его российской компании.
Как считают оба наемника, их компании бы выполнили работу куда лучше, так как давно работают в регионе — но россиянам удалось добиться сделки из-за связей с политической верхушкой страны и российской поддержкой правящего режима.
Также, полагают они, такой выбор власти Мозамбика сделали из-за низких цен на услуги россиян: они заявили, что их сотрудники получают по меньшей мере 15 тысяч долларов в неделю. Рядовые солдаты ЧВК Вагнера, по данным источников издания, получают от 120 до 300 тысяч рублей, то есть от 1,8 до 4,7 тысячи долларов в месяц.
«Из-за денег и политики мы не могли конкурировать с Вагнером. Но теперь у них проблемы, и они потеряют свое влияние», — сказал журналистам Гартнер.
30 октября сообщалось, что в Мозамбике в результате нападения вооруженных группировок погибли по меньшей мере семеро россиян. Жертвы были обезглавлены — их головы якобы понадобились боевикам для доказательства их смерти. В МИД России заявили, что не располагают никакими данными о гибели российских граждан в Мозамбике.
ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его сотрудники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.
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Теги:
Армия , Видео , Мозамбик , ЮАР
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