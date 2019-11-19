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Пункт обработки развединформации «Салага» создается для российской армии 

ТК «Звезда» 14 минут назад
Для российской армии создадут «Салагу»
Фото: Минобороны России
Пункт обработки разведывательной информации способен осуществлять поддержку принятия решений для всех инстанций управления ракетных войск и артил­лерии.
Для российской армии создается пункт комплексной обработки разведывательной информации «Салага-О». Об этом сообщил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
«Повышение эффективности ведения разведки и «интеллектуализации» управленческих решений планируется осуществить за счет использования разрабатываемого пункта комплексной обработки разведывательной инфор­мации «Салага-О», который способен осуществлять поддержку принятия решений для всех инстанций управления ракетных войск и артиллерии», — сказал Матвеевский.
Он также отметил, что в войсках завершается перевооружение ракетных соединений с комплекса «Точка-У» на современный ракетный комплекс «Искандер». Кроме того, планируется вручение очередного бригадного комплекта этого уникального комплекса ракетному соединению Западного военного округа.
По словам Матвеевского, курсанты Михайловской военной артиллерийской академии и учебных центров рода войск успешно отрабатывают учебные задачи на созданной тренажерной базе. Так, в учебном процессе задействованы современный тренажер «Ярость» для подготовки расчетов пусковых установок ракетного комплекса «Искандер» и компьютерный артиллерийский полигон.
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Теги:
Армия , Оружие
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