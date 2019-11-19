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В Крыму создано подразделение для борьбы с диверсантами на море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 33 минуты назад
В Крыму начнут бороться с диверсантами на море
Фото: РИА Новости
В Крыму создано подразделение морской военной полиции, которое займется борьбой с диверсантами, об этом сообщили в Минобороны.
«В одной из Севастопольских бухт пройдут специальные учения с новым сформированным подразделением — морской военной полицией по отражению нападения условной диверсионной группы», — цитирует ведомство «Интерфакс».
В ходе учений «диверсанты» проведут атаку на военный корабль с моря с помощью быстроходных морских средств, полицейские отработают перехват в авкватории.
Подразделения морской военной полиции оснастили быстроходными лодками БЛ-80, штатными огневыми средствами и оружием нелетального действия.
Напомним, во вторник Россия начала масштабные учения в Черном море, в которых задействованы свыше 10 кораблей и авиация.
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Теги:
Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Министерство обороны , Интерфакс , Республика Крым
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