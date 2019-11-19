В Крыму начнут бороться с диверсантами на море

В Крыму создано подразделение для борьбы с диверсантами на море

Крыму создано подразделение морской военной полиции, которое займется борьбой с диверсантами, об этом сообщили в Минобороны

«В одной из Севастопольских бухт пройдут специальные учения с новым сформированным подразделением — морской военной полицией по отражению нападения условной диверсионной группы», — цитирует ведомство «Интерфакс».

В ходе учений «диверсанты» проведут атаку на военный корабль с моря с помощью быстроходных морских средств, полицейские отработают перехват в авкватории.

Подразделения морской военной полиции оснастили быстроходными лодками БЛ-80, штатными огневыми средствами и оружием нелетального действия.

Напомним, во вторник Россия начала масштабные учения в Черном море, в которых задействованы свыше 10 кораблей и авиация.