На выставке показали новый российский беспилотник

Новый российский беспилотник дебютировал на выставке в ОАЭ

Летательный аппарат разработан специалистами компании AURA, входящей в международную группу AGC.

Беспилотник вертолетного типа AURA 100 показали в павильоне российской техники на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019. Выставка работает в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 21 ноября.

Летательный аппарат разработан специалистами компании AURA, входящей в международную группу AGC.

Впервые беспилотники был представлен в сентябре на авиасалоне « МАКС-2019 » в подмосковном Жуковском, сейчас состоялся его зарубежный дебют.

Максимальный взлетный вес AURA 100 составляет 275 кг, вес полезного груза — 60 кг, диаметр ротора — 4,5 м, высота самолета — 2, максимальная скорость 150 км/ч, потолок — 1500 м, выносливость — 3 ч, основной диапазон данных — до 100 км.