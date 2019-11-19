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Новый российский беспилотник дебютировал на выставке в ОАЭ 

ТК «Звезда» 45 минут назад
На выставке показали новый российский беспилотник
Фото: Aura Group of Companies
Летательный аппарат разработан специалистами компании AURA, входящей в международную группу AGC.
Беспилотник вертолетного типа AURA 100 показали в павильоне российской техники на Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019. Выставка работает в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 21 ноября.
Летательный аппарат разработан специалистами компании AURA, входящей в международную группу AGC.
Впервые беспилотники был представлен в сентябре на авиасалоне «МАКС-2019» в подмосковном Жуковском, сейчас состоялся его зарубежный дебют.
Максимальный взлетный вес AURA 100 составляет 275 кг, вес полезного груза — 60 кг, диаметр ротора — 4,5 м, высота самолета — 2, максимальная скорость 150 км/ч, потолок — 1500 м, выносливость — 3 ч, основной диапазон данных — до 100 км.
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Теги:
Армия , Оружие , Авиационно-космический салон МАКС , ОАЭ
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