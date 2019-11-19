Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Общество
Доцента-убийцу "оправдывают" полнолунием
Доцента-убийцу "оправдывают" полнолунием
Происшествия
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика

В Донбассе появились американцы 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В Донбассе появились американцы
Фото: РИА Новости
К линии соприкосновения в Донбассе прибыли американские военные инструкторы. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, чьи слова передает РИА Новости.
По его словам, американские военные остались на территории Украины и были перемещены в зону боевых действий после проведения совместных американско-украинских учений «Стремительный трезубец». Он утверждает, что в настоящее время уже около десяти американских военнослужащих работают с 14-ой бригадой вооруженных сил Украины. Именно с позиции этой бригады усилились обстрелы по территориям самопровозглашенных республик.
Занятия по подготовке украинских военных под руководством американцев проводятся с 15 ноября в районе населенного пункта Крымское. «Основное внимание уделяется обучению минно-взрывному делу и слаженности действий в составе групп, численностью три — пять человек», — уточнил Филипоненко.
Ранее над позициями украинских военных в Донбассе возвысился флаг США. «Такими действиями недальновидные украинские полководцы пытаются всеми правдами и неправдами обратить на себя внимание своих покровителей и дать им понять, что целиком и полностью готовы на все ради подачки с барской руки», — прокомментировали это в ЛНР.
Учения «Стремительный трезубец» прошли в сентябре во Львовской области. Эти маневры проходят ежегодно с 1994 года. В нынешнем году в них приняли участие около 4 тысяч военнослужащих из 14 стран мира, в том числе из США, Канады, Великобритании, Молдавии, Грузии и Польши.
Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.
Видео дня. За пьяное вождение судейской жены отдувается инспектор
Последние новости
Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы Аномальные морозы двинулись на Россию Аномальные морозы двинулись на Россию В Польше назвали два сценария войны США с Россией В Польше назвали два сценария войны США с Россией
Комментарии1 
Теги:
Армия , В мире , Иван Филипоненко , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400 260
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры
Уволенная за фото в Playboy чиновница лишилась квартиры 27
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием 42
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Назван способ спросить Кремль о чем угодно 7
Япония сделала заявление о Курилах
Япония сделала заявление о Курилах 102
Видео
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
02:47
Назван способ спросить Кремль о чем угодно
Политика
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
00:43
Учёные записали звуки Земли во время солнечной бури
Наука и техника
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
02:20
Доцента-убийцу «оправдывают» полнолунием
Происшествия
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
00:26
Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
Шоу-бизнес Другое
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
00:47
Лису обнаружили под окнами домов в Новокосине
Новости Москвы Экология
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
05:05
Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400
Армия Ближний Восток
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
01:29
Огромная кобра проглотила самую большую змею в мире
Происшествия
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
03:04
Пожизненно: завершается суд по теракту в Петербурге
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение