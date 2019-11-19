Минобороны РФ удивили угрозы Турции

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Общество

Минобороны РФ удивили угрозы главы МИД Турции возобновить военную операцию на севере Сирии 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией обещаний и угрозы возобновить военную операцию на севере Сирии, которые могут привести к обострению ситуации, вызвали недоумение у Минобороны РФ. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
"В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о якобы невыполнении Россией своих обещаний, а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии. <…> Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывoм о развязывании боевых действий может привести только к oбострению ситуации на севере Сирийской Арабской Реcпублики, а не к ее урегулированию, как это зафиксированo в совместном меморандуме, пoдписанном президентами России и Турции", — сказал Конашенков.
Как сообщила газета Yeni Shafak, в понедельник глава МИД Турции заявил о готовности Анкары возобновить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. При этом он обвинил США и Россию в том, что они не сделали необходимых шагов в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей.
9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
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Теги:
Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Мевлют Чавушоглу , Министерство обороны , МИД , МИД Турции , Сирия , Турция
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