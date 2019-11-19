США активно заинтересовались границами России

США впервые задействовали сразу два беспилотника RQ-4 Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки для наблюдения у границ России в балтийском регионе. Об этом сообщает Twitter Plane Radar.

11:15 мск.

Стратегический разведывательный #БПЛА RQ-4B-40 #Global #Hawk, ВВС США🇺🇸, бортовой номер 11-2048, позывной #FORTE10, взлетел с авиабазы #Sigonella🇮🇹,

осуществляет разведывательный полёт вдоль границ Ленинградской, 🇷🇺 Псковской областей. pic.twitter.com/jRWAWroLpi— PlaneRadar (@ua4wiy_) 19 ноября 2019 г. Отмечается, что стратегические разведывательные беспилотники RQ-4B-4 Global Hawk ВВС США взлетели с итальянской авиабазы Сигонелла и осуществили разведывательный полет вдоль границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. В то же время самолет Boeing RC-135V Rivet Join, взлетевший с британской авиабазы Милденхолл, провел разведку около границы Калининградской области.

Высотный стратегический разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk способен развивать скорость до 800 километров в час и совершать полеты на высоте до 19,8 тысячи метров и на расстояние до 24,9 тысячи километров. Продолжительность нахождения аппарата в воздухе составляет 36 часов. Бортовое оборудование RQ-4 Global Hawk включает сенсоры высокой четкости, системы радиоэлектронной борьбы, ретрансляции сигналов и радиоэлектронной разведки.