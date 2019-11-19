Эрдоган сделал жесткое заявление по С-400

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В мире

Эрдоган: Турция не откажется от российских С-400 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Президент Турции заявил о своей категоричной позиции на встрече с американским лидером Дональдом Трампом.
Предала Россию? Продажу Турции С-400 назвали ошибкой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил вопрос покупки российских систем ПВО С-400 с американским лидером Дональдом Трампом во время своего визита в США. По словам Эрдогана, он заявил коллеге, что Турция не собирается отказываться от сотрудничества с Россией.
«Мы сказали Трампу, что ни шага назад по С-400 не сделаем. Мы с ним договорились решить вопрос. Я еще раз объяснил, как мы подошли к покупке С-400, и он признает нашу правоту», — сказал турецкий лидер во время выступления перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.
Он добавил, что упомянул и о проблеме с поставкой американских истребителей F-35, напомнив, что Турция не клиент, а партнер США, и заплатила за вооружение 1,4 миллиарда долларов. Эрдоган также заявил о намерении начать поиск альтернатив, если договориться по этому вопросу не удастся, сообщает РИА Новости.
Вашингтон свернул поставки союзнику по НАТО новейших истребителей F-35 и прекратил программу подготовки турецких летчиков, так как у США появились опасения, что при появлении у Турции С-400 радары российских систем научаться отслеживать их перспективные самолеты. Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп в преддверии переговоров предложил Эрдогану 100 миллиардов долларов за отказ от С-400.
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Комментарии60 
Теги:
Армия , Ближний Восток , Видео , В мире , Оружие , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Партия справедливости и развития , НАТО , РИА Новости , Турция
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