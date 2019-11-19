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Неудавшуюся ядерную войну между Китаем и СССР вспомнили в США 

Lenta.ru 34 минуты назад
Неудавшуюся ядерную войну между КНР и СССР вспомнили в США
Фото: China Photo Service / Wikimedia
Вооруженные столкновения между китайскими и советскими пограничниками в районе острова Даманский (современный Китай) в марте 1969 года могли привести к ядерной войне между Пекином и Москвой, пишет The National Interest.
«Этот инцидент поставил Россию и Китай на грань войны, конфликта, который мог привести к применению ядерного оружия. Но после двух недель столкновений конфликт затих», — пишет американский журнал.
Издание отмечает, что у Москвы была возможность победить Пекин в данном конфликте, однако в этом не было необходимости, поскольку СССР бы не знал, что потом делать с территориями и населением Китая.
Журнал пишет, что Москва, изучая позицию Вашингтона в конфликте с Пекином, пришла к выводу, что США с большей вероятностью поддержат Китай, а не СССР.
В октябре Военно-воздушные силы (ВВС) США рассмотрели свою «типичную задачу» — «как победить российские эшелонированные системы ПВО [противовоздушной обороны]».
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Теги:
Армия , The National Interest , Китай , Москва , США
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