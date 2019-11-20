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Еще два истребителя Су-30СМ прилетели в Белоруссию 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Еще два Су-30СМ прилетели в Белоруссию
Фото: mil.by
Два новых истребителя Су-30СМ приземлились на белорусской авиабазе в Барановичах. Таким образом, российская компания "Иркут" выполнила свои обязательства по поставкам боевой техники в Республику в 2019 году, сообщает агентство "Интерфакс".
Напомним, первая пара боевых машин прибыла в РБ 13 ноября. Контракт на поставку Су-30СМ был подписан в 2017 году. Всего Белоруссия купила у России 12 самолетов.
Су-30СМ — сверхманевренный многоцелевой истребитель четвертого поколения. Максимальная скорость — до 2350 километров в час, предельная перегрузка — до 9 g. Боевой радиус самолета — 1500 километров.
Летательный аппарат противника радиолокационная станция Су-30СМ замечает на расстоянии до 140 километров. На 10 узлах подвески самолета размещаются до 8 тонн управляемых и неуправляемых ракет и бомб.
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Теги:
Армия , Оружие , Иркут , Интерфакс
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