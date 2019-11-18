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Политика

Авиация ЗВО усилена шестью истребителей Су-35 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Авиация ЗВО усилена шестью истребителей Су-35
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Всего за 2019 год в войска поступили 17 летательных аппаратов.
Авиация Западного военного округа получила в текущем году шесть истребителей Су-35, сообщили в пресс-службе округа.
«В рамках Гособоронзаказа в войска поступили 10 новых самолетов, 6 из которых — многоцелевые сверхманёвренные истребители поколения 4++ Су-35. Подразделения армейской авиации пополнили 2 ударных вертолёта Ми-28, а пилоты военно-транспортного полка получили самый большой в мире вертолет Ми-26.
Помимо поступления новых образцов, ведется активная работа по модернизации находящейся на оснащении войск округа авиационной техники. В течение этого года с предприятий после глубокой модернизации в соединения и части вернулись 3 военно-транспортных самолёта Ан-26 и тактический разведывательный самолет Су-24МР», — говорится в сообщении округа.
Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.
Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором. Су-35 способен выполнять длительный полет на трансзвуковых скоростях без включения форсажа благодаря замене двигателей АЛ-31Ф на «изделие 117С».
Обладает продвинутой кабиной летчика с широкоугольным индикатором на фоне лобового стекла, передовыми электрооптическими системами с повышенной дальностью обнаружения и сопровождения воздушных и наземных целей.
Подробнее о новейшем истребителе российских ВКС читайте в материале Владимира Карнозова на сайте телеканала «Звезда».
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Теги:
Армия , Оружие , Владимир Карнозов , ТК "Звезда"
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