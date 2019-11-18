Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"И смех, и грех": В Раде высмеяли украинский флот
"И смех, и грех": В Раде высмеяли украинский флот
В мире
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина
"Ну камон": Скабеева ответила за фото Путина у Трампа
"Ну камон": Скабеева ответила за фото Путина у Трампа
Общество
Российский таможенник сбежал на Украину
Российский таможенник сбежал на Украину
Происшествия

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
США пригрозили Египту санкциями за покупку Су-35
Фото: РИА Новости
Закупка Египтом российских истребителей поставит Каир под угрозу американских санкций, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019. Об этом сообщил Sputnik International.
По словам представителя Госдепа, приобретение у России истребителей также поставит под сомнение возможность дальнейшей покупки Египтом американского оборудования. Купер также рассказал, что Вашингтон уведомил Каир о рисках при заключении сделки с Россией
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и Госдепартамент в совместном письме предупредили власти Египта о возможном введении ограничительных мер в случае приобретения российских Су-35. По информации издания, руководители американских внешнеполитического и военного ведомств Майк Помпео и Марк Эспер убеждали египетских коллег отменить сделку по Су-35.
Комментируя эту информацию, сенатор Алексей Кондратьев ранее обвинил Вашингтон в нарушении международных правил торговли оружием. В комментарии РИА Новости он отметил, что на высококонкурентом рынке во многих сферах американцы пытаются активно применять практику санкционного давления. Депутат Андрей Красов, в свою очередь, отметил, что подобные меры вводятся в первую очередь против стран, ведущих независимую внешнюю политику.
Информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35, появилась в апреле в газете "Коммерсант", но официально не подтверждалась. По данным источников издания, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около двух миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.
Видео дня. Первая леди наркоимперии станет звездой телеэкрана
Последние новости
В Польше дали совет Украине по "возвращению" Крыма В Польше дали совет Украине по "возвращению" Крыма Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России Китайские СМИ рассказали о четырех слабых сторонах России Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО Тихий полет "Калибра". Почему российские крылатые ракеты не дают покоя НАТО
Комментарии 
Теги:
Армия , Африка , Оружие , Санкции , Война в Сирии , Санкции США , Марк Эспер , Алексей Кондратьев , Андрей Красов , Пентагон , Госдеп США , РИА Новости , ИА Sputnik , Газета "Коммерсантъ" , Wall Street Journal , Египет , Каир , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«И смех, и грех»: В Раде высмеяли украинский флот
«И смех, и грех»: В Раде высмеяли украинский флот
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ 15
«Ну камон»: Скабеева ответила за фото Путина у Трампа
«Ну камон»: Скабеева ответила за фото Путина у Трампа 15
Российский таможенник сбежал на Украину
Российский таможенник сбежал на Украину 100
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Появились подробности о состоянии Джигарханяна 1
Видео
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
03:41
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ
Украина В мире
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
02:15
«Гипотетически»: Кремль ответил Лукашенко
Политика
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
00:48
Появились подробности о состоянии Джигарханяна
Общество
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
00:58
Украла 2 тыс. евро: Насте Рыбке выдвинули обвинение
Происшествия
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
00:10
Протесты в Грузии: митингующими займется спецназ
В мире Кавказ
На Россию идут аномальные морозы
04:59
На Россию идут аномальные морозы
Погода Общество
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
02:36
«Жалкая гнида!»: Мясников поставил «диагноз» доценту Соколову
Происшествия
Кадыров объяснил призыв убивать
00:55
Кадыров объяснил призыв убивать
Политика
В Brexit увидели риски для России
03:12
В Brexit увидели риски для России
Политика
Автобус покатился на людей: погибла женщина
00:31
Автобус покатился на людей: погибла женщина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение