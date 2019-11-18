США пригрозили Египту санкциями за покупку Су-35

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей

Закупка Египтом российских истребителей поставит Каир под угрозу американских санкций, заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер на международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2019. Об этом сообщил Sputnik International.

По словам представителя Госдепа, приобретение у России истребителей также поставит под сомнение возможность дальнейшей покупки Египтом американского оборудования. Купер также рассказал, что Вашингтон уведомил Каир о рисках при заключении сделки с Россией

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон Госдепартамент в совместном письме предупредили власти Египта о возможном введении ограничительных мер в случае приобретения российских Су-35. По информации издания, руководители американских внешнеполитического и военного ведомств Майк Помпео и Марк Эспер убеждали египетских коллег отменить сделку по Су-35.

Комментируя эту информацию, сенатор Алексей Кондратьев ранее обвинил Вашингтон в нарушении международных правил торговли оружием. В комментарии РИА Новости он отметил, что на высококонкурентом рынке во многих сферах американцы пытаются активно применять практику санкционного давления. Депутат Андрей Красов , в свою очередь, отметил, что подобные меры вводятся в первую очередь против стран, ведущих независимую внешнюю политику.

Информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35, появилась в апреле в газете "Коммерсант", но официально не подтверждалась. По данным источников издания, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около двух миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.